«Барселона» активировала опцию продления контракта с Пучем
«Барселона» продлила контракт с полузащитником Рики Пучем, сообщает 23 мая в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Клуб активировал соответствующую опцию в соглашении, которая продлит его действие до 2023 года.
Barcelona have officially triggered Riqui Puig's clause to extend his contract until June 2023. Riqui wants to stay at Bar?a after the club turned down two loan proposals in January. He's gonna talk about it with Joan Laporta once the manager situation is decided. ?? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2021
По данным источника, футболист хочет остаться в команде. Он обсудит это с президентом Жоаном Лапортой после того, как определится ситуация с главным тренером.
21-летний футболист в сезоне-2020/21 провел 24 матча за «Барсу» во всех турнирах и забил один мяч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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