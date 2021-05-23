«Барселона» активировала опцию продления контракта с Пучем

«Барселона» продлила контракт с полузащитником Рики Пучем, сообщает 23 мая в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Клуб активировал соответствующую опцию в соглашении, которая продлит его действие до 2023 года.

Barcelona have officially triggered Riqui Puig's clause to extend his contract until June 2023. Riqui wants to stay at Bar?a after the club turned down two loan proposals in January. He's gonna talk about it with Joan Laporta once the manager situation is decided. ?? #FCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2021

По данным источника, футболист хочет остаться в команде. Он обсудит это с президентом Жоаном Лапортой после того, как определится ситуация с главным тренером.

21-летний футболист в сезоне-2020/21 провел 24 матча за «Барсу» во всех турнирах и забил один мяч.