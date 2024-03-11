«Вильярреал» победил «Бетис», обе команды завершили матч вдесятером

«Вильярреал» на выезде обыграл «Бетис» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 3:2.

У гостей отличились Александр Сорлот и Алехандро Баэна, еще один мяч в свои ворота забил защитник хозяев Сократис Папастатопулос. У «Бетиса» забили Гвидо Родригес и Виллиан Жозе.

Обе команды завершили матч вдесятером: на 70-й минуте были удалены защитник «Вильярреала» Альберто Морено и нападающий «Бетиса» Чими Авила.

«Бетис» занимает седьмое место в турнирной таблице ла лиги с 42 очками, «Вильярреал» идет на 11-й строчке с 35 очками.