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«Бетис» сыграл вничью с «Эйбаром»

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«Бетис» сыграл вничью с «Эйбаром» в матче 8-го тура чемпионата Испании — 1:1.

В составе хозяев поля гол забил Лорен Морон, за гостей забил Фабиан Орельяна. «Эйбар» и «Бетис» имеют по 9 очков в активе.

Чемпионат Испании. Лига 1

8-й тур

«Бетис» — «Эйбар» — 1:1 (0:1)

Голы: Орельяна, 34 — с пенальти (0:1). Лорен Морон, 66 (1:1).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Манди, Алекс Морено, Педраса (Фекир, 57), Эмерсон, Гуардадо (Лайнес, 90+2), Каналес, Хоакин (Тельо, 84), Борха Иглесиас, Лорен Морон.

«Эйбар»: Дмитрович, Бигас (Техеро, 46), Арбилья, Оливейра, Диоп, Эскаланте, Экспосито (Кике, 70), Орельяна, Кике (Шарлес, 87), Инуи, Де Бласис.

Предупреждения: Бигас, 9. Каналес, 33. Арбилья, 57. Эскаланте, 65. Техеро, 76. Фекир, 79. Диоп, 80. Манди, 88.

Удаление: Эскаланте, 90+1.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

4 октября. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

Бетис — Эйбар

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