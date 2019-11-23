«Бетис» обыграл «Валенсию» в чемпионате Испании

«Бетис» обыграл «Валенсию» в матче 14-го тура чемпионата Испании (2:1). Зелено-белые набрали 16 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице, «летучие мыши» с 20 баллами располагаются на 6-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

14-й тур

«Бетис» — «Валенсия» — 2:1 (1:1)

Голы: Гомес, 32 (0:1). Хоакин, 37 (1:1). Каналес, 90+3 (2:1).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней (Барраган, 77), Манди, Алекс Морено, Гонсалес (Борха Иглесиас, 69), Эмерсон, Гуардадо, Каналес, Фекир, Хоакин, Лорен Морон (А.Педраса, 81).

«Валенсия»: Силлессен, Хауме Коста, Васс, Мангала, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Родриго (Солер, 75), Гомес, Торрес (Ли Кан Ин, 86), Вальехо (Гамейро, 65).

Предупреждения: Гонсалес, 32. Васс, 57. Алекс Морено, 64.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

23 ноября. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

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