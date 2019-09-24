«Бетис» обыграл «Леванте», Морон оформил дубль

«Бетис» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Испании обыграл «Леванте» — 3:1. В составхе хозяев дубль оформил Лорен Морон, также с передачи Хоакина отличился Борха Иглесиас. У гостей гол на счету Эрнани.

Чемпионат Испании. Лига 1

6-й тур

«Бетис» — «Леванте» — 3:1 (1:1)

Голы: Эрнани, 7 (0:1). Лорен Морон, 45+3 (1:1). Лорен Морон, 48 (2:1). Борха Иглесиас, 67 (3:1).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Барраган, Бартра, Манди, Алекс Морено, Гуардадо, Каналес, Виллиам Карвалью, Хоакин (Тельо, 78), Борха Иглесиас (Рауль Гарсия, 88), Лорен Морон (Лайнес, 72).

«Леванте»: Фернандес, Дуарте, Коке, Тоньо, Постиго, Кампанья, Вукчевич (Мелеро, 46), Радойя, Моралес, Эрнани (Рохер, 72), Леон (Майораль, 64).

Предупреждения: Лорен Морон, 25. Вукчевич, 28. Коке, 57. Виллиам Карвалью, 63.

Судья: Прието Иглесиас (Испания).

24 сентября. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин»

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