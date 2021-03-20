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«Бетис» обыграл «Леванте»

01:01

«Бетис» победил «Леванте» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 2:0. Клуб из Севильи идет на шестом месте в таблице ла лиги, «Леванте» занимает 9-ю строчку.

Чемпионат Испании

Лига 1

28-й тур

«Бетис» — «Леванте» — 2:0 (0:0)

Голы: Н.Фекир, 70 (1:0). Хуанми, 75 (2:0).

«Бетис»: Браво, Виктор Руис, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Гуардадо, Каналес, Н.Фекир, Родригес (Виллиам Карвалью, 66), Борха Иглесиас (Хоакин, 90), Лайнес (Хуанми, 66).

«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу, Пьер, Мирамон (Дуарте, 83), Вукчевич (Сон, 77), Барди, Рохер, Моралес (Малса, 77), Гомес, Де Фрутос.

Предупреждения: Родригес, 57. Виллиам Карвалью, 84.

Судья: Хиль Мансано.

19 марта. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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