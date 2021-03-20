«Бетис» обыграл «Леванте»
«Бетис» победил «Леванте» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 2:0. Клуб из Севильи идет на шестом месте в таблице ла лиги, «Леванте» занимает 9-ю строчку.
Чемпионат Испании
Лига 1
28-й тур
«Бетис» — «Леванте» — 2:0 (0:0)
Голы: Н.Фекир, 70 (1:0). Хуанми, 75 (2:0).
«Бетис»: Браво, Виктор Руис, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Гуардадо, Каналес, Н.Фекир, Родригес (Виллиам Карвалью, 66), Борха Иглесиас (Хоакин, 90), Лайнес (Хуанми, 66).
«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу, Пьер, Мирамон (Дуарте, 83), Вукчевич (Сон, 77), Барди, Рохер, Моралес (Малса, 77), Гомес, Де Фрутос.
Предупреждения: Родригес, 57. Виллиам Карвалью, 84.
Судья: Хиль Мансано.
19 марта. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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