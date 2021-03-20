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Рамос пропустит матч «Реала» с «Сельтой»

08:15
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Защитник «Реала» Серхио Рамос пропустит матч 28-го тура чемпионата Испании против «Сельты», сообщает Marca.

По информации источника, тренерский штаб «Королевского клуба» принял решение не рисковать здоровьем 34-летнего испанца, недавно восстановившегося от травмы колена.

В сезоне-2020/21 Рамос провел 20 матчей за «Реал», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

Матч «Сельта» — «Реал» состоится сегодня, 20 марта, начало — в 18.15 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/03/19/6054e996e2704eb0988b4572.html

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