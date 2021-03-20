Рамос пропустит матч «Реала» с «Сельтой»
Защитник «Реала» Серхио Рамос пропустит матч 28-го тура чемпионата Испании против «Сельты», сообщает Marca.
По информации источника, тренерский штаб «Королевского клуба» принял решение не рисковать здоровьем 34-летнего испанца, недавно восстановившегося от травмы колена.
В сезоне-2020/21 Рамос провел 20 матчей за «Реал», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.
Матч «Сельта» — «Реал» состоится сегодня, 20 марта, начало — в 18.15 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/03/19/6054e996e2704eb0988b4572.html
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