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Черышев вернулся к тренировкам с «Валенсией» спустя 2 месяца

16:55
Денис Черышев. Фото Reuters
Денис Черышев. Фото Reuters
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вернулся в общую группу команды, сообщает пресс-служба клуба.

Сегодня, 19 марта, 30-летний россиянин провел первую тренировку вместе с одноклубниками спустя два месяца.

Напомним, футболист был травмирован 24 января в матче ла лиги с «Атлетико» (1:3). Из-за повреждения Черышев не попал в список игроков сборной России, вызванных на мартовские матчи отбора к ЧМ-2022.

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