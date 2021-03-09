«Барселона» завела первый аккаунт в соцсетях на русском языке

«Барселона» объявила о создании в соцсетях первого официального аккаунта на русском языке, сообщает официальный сайт «сине-гранатовых».

Клуб завел паблик-аккаунт в Viber. Пользователи мессенджера смогут получить доступ к новостям и другому контенту «Барселоны», а также участвовать в голосованиях и конкурсах.

В честь запуска аккаунта клуб проведет онлайн-встречу с футболистами «Барселоны» Серджино Дестом, Антуаном Гризманном, Френки де Йонгом, Миралемом Пьяничем и Клеманом Ленгле. Также «Барселона» опубликовала у себя в Twitter ролик, в котором вышеперечисленные игроки приветствуют российскую аудиторию на русском языке.