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«Барселона» завела первый аккаунт в соцсетях на русском языке

10:58
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«Барселона» объявила о создании в соцсетях первого официального аккаунта на русском языке, сообщает официальный сайт «сине-гранатовых».

Клуб завел паблик-аккаунт в Viber. Пользователи мессенджера смогут получить доступ к новостям и другому контенту «Барселоны», а также участвовать в голосованиях и конкурсах.

В честь запуска аккаунта клуб проведет онлайн-встречу с футболистами «Барселоны» Серджино Дестом, Антуаном Гризманном, Френки де Йонгом, Миралемом Пьяничем и Клеманом Ленгле. Также «Барселона» опубликовала у себя в Twitter ролик, в котором вышеперечисленные игроки приветствуют российскую аудиторию на русском языке.

Дополнительная информация:

https://www.fcbarcelona.com/en/club/news/2060488/barca-launches-first-social-network-in-russian

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