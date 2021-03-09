«Барселона» завела первый аккаунт в соцсетях на русском языке
«Барселона» объявила о создании в соцсетях первого официального аккаунта на русском языке, сообщает официальный сайт «сине-гранатовых».
Клуб завел паблик-аккаунт в Viber. Пользователи мессенджера смогут получить доступ к новостям и другому контенту «Барселоны», а также участвовать в голосованиях и конкурсах.
В честь запуска аккаунта клуб проведет онлайн-встречу с футболистами «Барселоны» Серджино Дестом, Антуаном Гризманном, Френки де Йонгом, Миралемом Пьяничем и Клеманом Ленгле. Также «Барселона» опубликовала у себя в Twitter ролик, в котором вышеперечисленные игроки приветствуют российскую аудиторию на русском языке.
? Bar?a launches first social network in Russian through @Viber— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 9, 2021
Full story ? https://t.co/h5bQiexF8g
Дополнительная информация:
https://www.fcbarcelona.com/en/club/news/2060488/barca-launches-first-social-network-in-russian
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