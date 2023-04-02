Бензема за шесть с половиной минут оформил хет-трик в матче с «Вальядолидом»
Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился хет-триком к перерыву матча с «Вальядолидом» в 27-м туре испанской ла лиги.
35-летний француз забил на 29-й, 32-й и 36-й минутах, уложившись в 6 с половиной минут. К перерыву мадридцы громят соперника — 4:0. Еще один гол на счету Родриго.
В нынешнем сезоне в активе Бензема 17 матчей в ла лиге, в которых он забил 14 мячей и отдал 3 голевые передачи.
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|71
|
2
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|26
|17
|5
|4
|51-21
|56
|
3
|Атлетико
|26
|15
|6
|5
|42-19
|51
|
4
|Р. Сосьедад
|26
|14
|6
|6
|35-24
|48
|
5
|Бетис
|26
|13
|6
|7
|34-26
|45
|
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|Вильярреал
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|12
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|32-24
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|
7
|Атлетик
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|10
|7
|10
|36-28
|37
|
8
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|26
|9
|9
|8
|31-30
|36
|
9
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|22-27
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|
10
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|27
|9
|8
|10
|34-37
|35
|
11
|Жирона
|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|
12
|Мальорка
|27
|9
|6
|12
|22-27
|33
|
13
|Севилья
|27
|8
|7
|12
|31-42
|31
|
14
|Хетафе
|27
|7
|9
|11
|27-34
|30
|
15
|Кадис
|27
|6
|10
|11
|21-40
|28
|
16
|Вальядолид
|26
|8
|4
|14
|20-38
|28
|
17
|Альмерия
|27
|7
|6
|14
|32-47
|27
|
18
|Эспаньол
|27
|6
|9
|12
|33-44
|27
|
19
|Валенсия
|26
|7
|5
|14
|28-31
|26
|
20
|Эльче
|27
|2
|7
|18
|19-55
|13
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38 тур
|31.03
|22:00
|
Мальорка – Осасуна
|0 : 0
|1.04
|15:00
|
Жирона – Эспаньол
|2 : 1
|1.04
|17:15
|
Атлетик – Хетафе
|0 : 0
|1.04
|19:30
|
Кадис – Севилья
|0 : 2
|1.04
|22:00
|
Эльче – Барселона
|0 : 4
|2.04
|15:00
|
Сельта – Альмерия
|2 : 2
|2.04
|17:15
|
Реал – Вальядолид
|- : -
|2.04
|19:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|- : -
|2.04
|22:00
|
Атлетико – Бетис
|- : -
|3.04
|22:00
|
Валенсия – Р. Вальекано
|- : -
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Ассистенты
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|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|12
|П
|
|
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Атлетико
|8
|
|
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|
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Роберт Левандовски
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
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Исаак Карселeн
Кадис
|18
|3
|2
|
|
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|3
|1
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