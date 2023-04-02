Бензема за шесть с половиной минут оформил хет-трик в матче с «Вальядолидом»

Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился хет-триком к перерыву матча с «Вальядолидом» в 27-м туре испанской ла лиги.

35-летний француз забил на 29-й, 32-й и 36-й минутах, уложившись в 6 с половиной минут. К перерыву мадридцы громят соперника — 4:0. Еще один гол на счету Родриго.

В нынешнем сезоне в активе Бензема 17 матчей в ла лиге, в которых он забил 14 мячей и отдал 3 голевые передачи.