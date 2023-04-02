«Сельта» и «Альмерия» сыграли вничью в матче ла лиги

«Сельта» на своем поле сыграла вничью с «Альмерией» в матче 27-го тура чемпионата Испании — 2:2.

В составе хозяев голы забили Харис Сеферович и Карлес Перес. За гостей забитыми мячами отметились Срджан Бабич и Арнау Пуйгмаль.

После этого матча «Сельта» занимает 10-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 35 очков «Альмерия» располагается на 18-й строчке — 27 очков.