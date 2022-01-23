Французский нападающий Бензема впервые в карьере не забил пенальти за «Реал»

Нападающий «Реала» Карим Бензема не смог реализовать пенальти в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Эльче» (1:2). Француз пробил мимо ворот.

Безема впервые в карьере не забил пенальти в состав «сливочных». Он прервал свою серию из 16 подряд забитых пенальти в качестве игрока «Реала».