Бензема получил травму в матче с «Эльче» и был заменен
Форвард «Реала» Карим Бензема получил травму в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Эльче».
Француз покинул поле на 58-й минуте, держась за заднюю поверхность бедра. О степени серьезности травмы пока нет. Вместо него на поле вышел Лука Йович.
В этом матче Бензема не реализовал пенальти. На данный момент его команда проигрывает со счетом 0:1.
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|
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|Реал
|22
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|2
|47-20
|50
|
2
|Севилья
|22
|13
|7
|2
|34-16
|46
|
3
|Бетис
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
4
|Атлетико
|21
|10
|6
|5
|36-26
|36
|
5
|Р. Сосьедад
|20
|9
|6
|5
|22-21
|33
|
6
|Вильярреал
|22
|8
|8
|6
|36-23
|32
|
7
|Барселона
|20
|8
|8
|4
|31-23
|32
|
8
|Р. Вальекано
|20
|9
|4
|7
|27-21
|31
|
9
|Валенсия
|22
|7
|8
|7
|35-36
|29
|
10
|Атлетик
|21
|6
|10
|5
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|28
|
11
|Осасуна
|22
|7
|7
|8
|22-27
|28
|
12
|Сельта
|22
|7
|6
|9
|26-25
|27
|
13
|Эспаньол
|22
|7
|6
|9
|26-30
|27
|
14
|Гранада
|22
|5
|9
|8
|26-33
|24
|
15
|Эльче
|22
|5
|8
|9
|23-30
|23
|
16
|Хетафе
|21
|5
|6
|10
|17-23
|21
|
17
|Мальорка
|21
|4
|8
|9
|17-33
|20
|
18
|Кадис
|22
|3
|9
|10
|19-36
|18
|
19
|Алавес
|21
|4
|5
|12
|16-34
|17
|
20
|Леванте
|21
|1
|8
|12
|21-43
|11
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|21.01
|23:00
|
Эспаньол – Бетис
|1 : 4
|22.01
|16:00
|
Леванте – Кадис
|0 : 2
|22.01
|18:15
|
Вильярреал – Мальорка
|3 : 0
|22.01
|20:30
|
Севилья – Сельта
|2 : 2
|22.01
|23:00
|
Атлетико – Валенсия
|3 : 2
|23.01
|16:00
|
Гранада – Осасуна
|0 : 2
|23.01
|18:15
|
Реал – Эльче
|2 : 2
|23.01
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|23.01
|20:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|23.01
|23:00
|
Алавес – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|16
|1
|4
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|19
|1
|6
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