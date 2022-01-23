Бензема получил травму в матче с «Эльче» и был заменен

Форвард «Реала» Карим Бензема получил травму в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Эльче».

Француз покинул поле на 58-й минуте, держась за заднюю поверхность бедра. О степени серьезности травмы пока нет. Вместо него на поле вышел Лука Йович.

В этом матче Бензема не реализовал пенальти. На данный момент его команда проигрывает со счетом 0:1.