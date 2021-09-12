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Бензема вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории испанской ла лиги

22:53
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Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился голом в матче четвертого тура чемпионата Испании против «Сельты».

Бензема забил свой 195 мяч в ла лиге и вошел в топ-10 бомбардиров в истории высшего дивизиона испанского футбола.

33-летний французский форвард сравнялся с легендой «Валенсии» Эдмундо Суаресом, у которого также 195 голов.

Лучшим бомбардиром в истории ла лиги является бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси (474 гола).

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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