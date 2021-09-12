Бензема вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории испанской ла лиги

Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился голом в матче четвертого тура чемпионата Испании против «Сельты».

Бензема забил свой 195 мяч в ла лиге и вошел в топ-10 бомбардиров в истории высшего дивизиона испанского футбола.

33-летний французский форвард сравнялся с легендой «Валенсии» Эдмундо Суаресом, у которого также 195 голов.

Лучшим бомбардиром в истории ла лиги является бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси (474 гола).