Дубль Ойярсабаля принес «Реалу Сосьедаду» победу над «Кадисом»

В матче четвертого тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на выезде одержал победу над «Кадисом» со счетом 2:0.

«Реал Сосьедад» начал новый сезон с трех побед в четырех матчах, а «Кадис» потерпел второе кряду поражение после двух ничьих в стартовых турах.

Чемпионат Испании. Лига 1

4-й тур

«Кадис» — «Реал Сосьедад» — 0:2 (0:0)

Голы: Ойярсабаль, 71 (0:1). Ойярсабаль, 84 — с пенальти (0:2).

«Кадис»: Ледесма, Кала, Карселeн (Кальдерон, 85), Эспино, Фали, Мауро, Фернандес (Аларкон, 59), Йенссон (Осмаич, 59), Негредо (Хименес, 59), Собрино, Санчес.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Горосабель (Сальдуа, 90), Ле Норман, Айен Муньос, Сильва (Субименди, 79), Мерино, Гевара, Порту (Серлот, 73), Ойярсабаль (Лобете, 90), Исак (Янузай, 73).

Предупреждения: Негредо, 17. Эспино, 42. Кала, 55.

Удаление: Кала, 83.

Судья: Муньис Руис (Испания).

12 сентября. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».