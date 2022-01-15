Бензема — о Роналду в «Реале»: «Он забивал 50-60 голов, после его ухода настал мой черед брать управление»

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, как на команду повлиял уход Криштиану Роналду в «Ювентус» в 2018 году.

«Когда он играл за «Реал», то забивал 50-60 голов в год, — приводит слова француза France Football. — Так что приходилось приспосабливаться к этой реальности. Приходилось больше двигаться по полю, создавать для него пространство. После его ухода настал мой черед брать управление на себя, забивать голы и помогать одноклубникам.

Я играю не так, как Роналду, а он играет не так, как Бензема. Когда Криштиану играл за «Реал», я был скорее созидателем, а он завершителем".

В данный момент Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед». В клуб он перешел летом 2021 года.

В текущем сезоне 36-летний форвард сыграл за английскую команду 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал три голевые передачи.