Защитник «Валенсии» Пиччини перешел в «Црвену Звезду»

Защитник «Валенсии» Пиччини продолжит карьеру в «Црвене Звезде». Игрок уже подписал контракт с клубом из Белграда, сообщает пресс-служба команды.

В этом сезоне 33-летний итальянец провел за «летучих мышей» 8 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом истекал предстоящим летом.