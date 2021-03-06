Бензема может успеть восстановиться к матчу против «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о состоянии форварда Карима Бензема.

«Мы надеемся, что он будет готов к матчу с «Атлетико», но нужно подождать, потому что он не тренировался с командой. Мы оценим его состояние. На данный момент Карим в порядке, его травма оказалась менее серьезной, чем мы ожидали», — приводит слова Зидана AS.

33-летний француз получил надрыв приводящей мышцы бедра. Из-за повреждения Бензема пропустил несколько матчей мадридской команды.

В сезоне-2020/21 Бензема провел 28 матчей за «Реал», на его счету 17 голов и 5 результативных передач. «Королевский клуб» отстает от «Атлетико» на 3 очка в турнирной таблице, при этом у команды Диего Симеоне есть матч в запасе.

Матч «Атлетико» — «Реал» состоится 7 марта. Начало встречи в 18.15 по московскому времени.