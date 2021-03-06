Эррера пропустит матч с «Реалом» по личным причинам
Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера не сыграет в мадридском дерби против «Реала» по личным причинам, сообщает Marca. Это будет 13-я встреча, которую он пропустит. В начале недели 30-летний мексиканец вернулся к тренировкам после того, как оправился от Covid-19.
Примечательно, что последний раз на поле в стартовом составе Эррера выходил в декабре, когда «Атлетико» проиграл «Реалу» (0:2).
Матч «Атлетико» — «Реал» состоится 7 марта. Начало встречи в 18.15 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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