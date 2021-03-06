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Эррера пропустит матч с «Реалом» по личным причинам

07:24
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Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера не сыграет в мадридском дерби против «Реала» по личным причинам, сообщает Marca. Это будет 13-я встреча, которую он пропустит. В начале недели 30-летний мексиканец вернулся к тренировкам после того, как оправился от Covid-19.

Примечательно, что последний раз на поле в стартовом составе Эррера выходил в декабре, когда «Атлетико» проиграл «Реалу» (0:2).

Матч «Атлетико» — «Реал» состоится 7 марта. Начало встречи в 18.15 по московскому времени.

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