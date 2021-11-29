Бензема: «Горжусь, что стал лучшим французским бомбардиром в истории»

Форвард «Реала» Карим Бензема высказался о том, что он стал лучшим бомбардиром в истории клубного футбола среди французских игроков. По этому показателю он обошел экс-игрока «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри. На счету Бензема 361 гол.

«Отличная игра, команда! Горжусь тем, что стал лучшим французским бомбардиром в истории», — написал Безнема в Instagram.

Отметим, француз Бензема набрал 18 очков (11+7) в этом сезоне ла лиги.