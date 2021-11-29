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Бензема: «Горжусь, что стал лучшим французским бомбардиром в истории»

Бензема высказался о том, что он стал лучшим французским бомбардиром в истории
10:41
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Форвард «Реала» Карим Бензема высказался о том, что он стал лучшим бомбардиром в истории клубного футбола среди французских игроков. По этому показателю он обошел экс-игрока «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри. На счету Бензема 361 гол.

«Отличная игра, команда! Горжусь тем, что стал лучшим французским бомбардиром в истории», — написал Безнема в Instagram.

Отметим, француз Бензема набрал 18 очков (11+7) в этом сезоне ла лиги.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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