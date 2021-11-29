Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о нападающем команды Винисиусе Жуниоре.

«Необыкновенный, — приводит слова тренера RMS Sport. — Винисиус игрок, у которого есть что-то особенное в ногах, в его телосложении. Что меня удивляет в нем, так это способность забивать голы. Его индивидуальные качества при игре один на один, мы знали это, мы понимали, что в дриблинге и в скорости он очень силен. Но что удивляет всех, так это его умение забивать, которого у Винисиуса раньше не было. Уметь быть решающим, когда у тебя нет возможности показать себя с сильной стороны — это еще один шаг к тому, чтобы стать одним из лучших в мир».

21-летний нападающий в воскресенье, 28 ноября, забил решающий гол в ворота «Севильи» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Испании.

В нынешнем сезоне бразильский футболист сыграл за «Реал» 20 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.