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Беллингем признан лучшим молодым игроком Европы в 2023 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Джуд Беллингем.
Фото Reuters

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем признан лучшим молодым игроком Европы в 2023 году в возрасте до 21 года.

Награду Golden Boy ежегодно вручает туринская газета Tuttosport.

Помимо Беллингема на приз претендовало 24 футболиста: Джамал Мусиала («Бавария»), Хави Симонс («Лейпциг»), Антониу Силва («Бенфика»), Алекс Бальде («Барселона»), Флориан Виртц («Байер»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Ливай Колуилл («Челси»), Йохан Бакайоко (ПСВ), Милош Керкез («Борнмут»), Артюр Вермерен («Антверпен»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Люка Гурна-Дуат («Ред Булл Зальцбург»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Усман Диоманде («Спортинг»), Арнау Мартинес («Жирона»), Матис Тель («Бавария»), Анди Диуф («Ланс»), Арда Гюлер («Реал»), Биляль Эль-Ханнус («Генк»), Мартин Батурина («Динамо» Загреб), Жоау Невеш («Бенфика») и Ламин Ямаль («Барселона»).

21-я церемония вручения премии Golden Boy пройдет 4 декабря в Турине.

Джуд Беллингем
ФК Реал
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«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 13 9 3 1 26-13 30
4
 Атлетико 12 9 1 2 29-12 28
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
8
 Валенсия 13 5 3 5 16-18 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
10
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
11
 Хетафе 13 3 7 3 15-17 16
12
 Осасуна 13 4 2 7 15-21 14
13
 Алавес 13 3 3 7 11-18 12
14
 Вильярреал 13 3 3 7 18-24 12
15
 Севилья 12 2 6 4 18-17 12
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 13 1 4 8 18-30 7
20
 Альмерия 13 0 3 10 15-35 3
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38 тур
10.11 23:00
Атлетик – Сельта
 4 : 3
11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 1 : 2
11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 1 : 3
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 1 : 1
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 1 : 1
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 5 : 1
12.11 18:15
Барселона – Алавес
 2 : 1
12.11 20:30
Севилья – Бетис
 1 : 1
12.11 23:00
Атлетико – Вильярреал
 3 : 1
29.11 23:00
Мальорка – Кадис
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 10
Жерар Морено

Жерар Морено

Вильярреал

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Лукас Робертоне

Лукас Робертоне

Альмерия

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 11 2 2
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 10 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 11 1 4
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