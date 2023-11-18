«Реал» надеется продлить контракт с Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может продолжить работу в клубе, сообщает Relevo.

По сведениям источника, руководство мадридского клуба хочет подписать новое соглашение с 64-летним итальянцем, у которого летом истекает контракт. Ранее сообщалось, что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.

Анчелотти возглавил «Реал» в июле 2021 года. До этого он уже был главным тренером испанского клуба с 2013 по 2015 год. Под его руководством «Реал» становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, а также клубный чемпионат мира по футболу.