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Беллингем повторил достижение Роналду в двух первых матчах за «Реал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Джуд Беллингем.
Фото AFP

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забил в каждом из двух стартовых матчей за мадридцев в ла лиге.

20-летний англичанин оформил дубль в ворота «Альмерии» (3:1) в матче 2-го тура. Ранее полузащитник забил «Атлетику» (2:0) в первом туре.

Он стал первым игроком со времен Криштиану Роналду, который отличился голом в каждом из двух дебютных матчей за «Реал» в ла лиге.

Всего на счету Беллингема 4 результативных действия в двух матчах за «Реал» — 3 забитых мяча и 1 голевая передача. Он вышел на первое место в гонке бомбардиров чемпионата Испании.

Джуд Беллингем
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Реал
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Дубль и голевая передача Беллингема принесли «Реалу» победу над «Альмерией»

Стал известен номер, под которым будет играть Захарян за «Реал Сосьедад»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 2 2 0 0 5-1 6
2
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
3
 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
4
 Атлетико 1 1 0 0 3-1 3
5
 Осасуна 1 1 0 0 2-0 3
6
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
7
 Кадис 1 1 0 0 1-0 3
8
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
9
 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
10
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
11
 Хетафе 1 0 1 0 0-0 1
12
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
13
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
14
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
15
 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
16
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
17
 Алавес 1 0 0 1 0-1 0
18
 Гранада 1 0 0 1 1-3 0
19
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
20
 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.08 20:30
Мальорка – Вильярреал
 0 : 1
18.08 22:30
Валенсия – Лас-Пальмас
 1 : 0
19.08 18:00
Р. Сосьедад – Сельта
 1 : 1
19.08 20:30
Альмерия – Реал
 1 : 3
19.08 22:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
20.08 20:00
Жирона – Хетафе
 - : -
20.08 20:30
Барселона – Кадис
 - : -
20.08 22:30
Бетис – Атлетико
 - : -
21.08 20:00
Алавес – Севилья
 - : -
21.08 22:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 3
Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

Бетис

 1
Рубен Гарсия

Рубен Гарсия

Осасуна

 1
П
Гонсало Вильяр

Гонсало Вильяр

Гранада

 1
Луис Энрике

Луис Энрике

Бетис

 1
Юссуф Сабали

Юссуф Сабали

Бетис

 1
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 1 1 0
Гонсало Эскаланте

Гонсало Эскаланте

Кадис

 1 1 0
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