Беллингем повторил достижение Роналду в двух первых матчах за «Реал»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забил в каждом из двух стартовых матчей за мадридцев в ла лиге.

20-летний англичанин оформил дубль в ворота «Альмерии» (3:1) в матче 2-го тура. Ранее полузащитник забил «Атлетику» (2:0) в первом туре.

Он стал первым игроком со времен Криштиану Роналду, который отличился голом в каждом из двух дебютных матчей за «Реал» в ла лиге.

Всего на счету Беллингема 4 результативных действия в двух матчах за «Реал» — 3 забитых мяча и 1 голевая передача. Он вышел на первое место в гонке бомбардиров чемпионата Испании.