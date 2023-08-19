Дубль и голевая передача Беллингема принесли «Реалу» победу над «Альмерией»

«Реал» в гостях обыграл «Альмерию» в матче 2-го тура ла лиги — 3:1.

Дублем за мадридцев отметился Джуд Беллингем, 20-летний англичанин забил на 19-й и 60-й минутах.

К забитому мячу Беллингем добавил результативную передачу — на 73-й минуте с его паса отличился Винисиус Жуниор. На счету Беллингема 4 результативных действия в двух стартовых турах ла лиги.

Единственный гол «Альмерии» на третьей минуте забил Серхио Аррибас.

«Реал» с 6 очками возглавил таблицу ла лиги. «Альмерия», еще не набравшая очков, идет на последней строчке.