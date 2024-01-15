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Класико имени Винисиуса. Хет-трик бразильца принес «Реалу» Суперкубок и уничтожил «Барселону» в финале

«Реал» благодаря хет-трику Винисиуса разгромил «Барселону» в финале Суперкубка Испании
Андрей Кузичев
Корреспондент
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«Реал» разгромил «Барселону» (4:1). Винисиус Жуниор оформил хет-трик.
Фото Reuters
Мадридцы взяли у «Барсы» реванш за проигранный финал годичной давности.
Испания. Суперкубок. Финал
14 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Реал
4:1
Барселона

Как-то перед выставочной встречей с «Барселоной» во время американского турне Карло Анчелотти очень тонко заметил: «В класико не может быть товарищеских матчей». И совместная фотосессия итальянца с Хави с последующим обменом комплиментами ничего не меняла. Соответственно, и рассуждения о некой вторичности Суперкубка Испании не имели никакого практического смысла.

Карло Анчелотти и&nbsp;Хави. «Реал» разгромил «Барселону», Винисиус сделал хет-трик. Онлайн-трансляция Суперкубка Испании

Взять трофей — круто. Особенно в противостоянии с принципиальным соперником, которому год назад еще и проиграл в финале. Это уже рассуждения защитника «Реала» Начо, которые демонстрировали настрой на главное испанское противостояние. А подкрепляли картину слухи о дополнительных бонусах, обещанных мадридцам президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом, который встречал футболистов в момент приезда на стадион.

Хави этот настрой чувствовал и прекрасно понимал опасность, которую таит квартет в мадридской полузащите. Поэтому Жоау Феликс и Ямаль начали игру на скамейке запасных, а де-факто дополнительным хавбеком при сохранении общей структуры стал Сержи Роберто. Только игра развивалась так, что напрашивались параллели с экспериментом Анчелотти в марте 2022. Карло тогда решил начать игру без чистых нападающих и сгорел на «Сантьяго Бернабеу» 0:4. Здесь же «Барса» получила две пробоины к 10-й минуте.

Если кто-то пропустил стартовый отрезок и следил только за изменениями в счете, у него могло возникнуть ложное ощущение полной безнадеги для каталонского клуба. На самом деле ничего подобного не было, а если брать перспективные моменты, 2:2 на табло никого бы не удивили. Однако вопреки прогнозам занявший место в воротах Лунин дважды не дал забить Феррану Торресу, а в одной атаке уместились попадание в перекладину и еще один сейв мадридского кипера — после выстрела Левандовски под перекладину.

«Реал» же был не просто эффективен — он четко знал слабые места соперника. В данном случае это была высокая линия обороны. Сначала ее и персонально Кунде наказал Беллингем, шикарным пасом отправивший Винисиуса Жуниора один на один. Во второй голевой атаке Родриго и вовсе стартовал со своей половины поля, и после его паса Винисиус буквально вкатился с мячом в ворота. В комплекте с празднованием в стиле Криштиану Роналду уже в этот момент можно было говорить о персональном бенефисе бразильца.

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Он, впрочем, на голевом дубле не закончился. А продолжение последовало после того, как «Барса» вроде бы вернулась в игру, и Левандовски частично оправдал прогноз супруги, которая предрекла поляку голевой дубль. Правда, со счетом 3:1 у дамы вышла промашка, потому что эти цифры уже к перерыву оказались в пользу «Реала». Винисиус же разбил еще один — уже привычный замысел Хави. В этот раз Араухо бразильца не только не остановил, но еще и придержал в штрафной при фланговой подаче.

Пенальти, естественно, бил неудержимый в этот вечер Вини. Первый бразилец, сделавший хет-трик в класико. Первый мадридец, забивший «Барсе» трижды за первый тайм в XXI веке. Подобного не случалось со времен Ивана Саморано в 1995-м, а три предыдущие подобных «трюка со шляпой» и вовсе пришлись на первую половину прошлого века. Поразительно для футболиста, который только недавно залечил травму и лишь эпизодами напоминал себя прежнего в первых играх после возвращения. А каких-то десять дней назад Анчелотти говорил, что Вини еще не готов играть больше 60 минут.

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Только понятие «игрок для больших матчей» — это что-то за пределами обычной логики. В таких играх рождаются легенды, и этот Суперкубок — одна из них. Без бразильца не обошелся и четвертый гол, хотя Родриго одарил мячом несчастный и все больше разочаровывающий Кунде. Удаление Араухо за вторую желтую карточку — тоже Винисиус. Чуть-чуть нарисовал? Возможно. На то он и артист, на которого идет и которому рукоплещет публика.

«Барса» в этом представлении выполнила роль декораций. Это просто не ее сезон. С травмами, нервами, скандалами. Но это лишь пауза. «Реал» — с оговорками — тоже ее брал, взяв все золото мира в первый сезон после возвращения Анчелотти. А сейчас снова вернулся голодным и по-хорошему злым. И одним титулом ограничиваться не собирается. Продолжение следует. А как иначе, если у тебя есть такой Винисиус?! А еще Родриго, Беллингем, Карвахаль... Догнав Зинедина Зидана по числу мадридских трофеев (11), получивший от клуба новый контракт Анчелотти обязательно обойдет своего ученика еще и по данному показателю.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 20 12 5 3 38-20 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 20 8 8 4 31-21 32
7
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
8
 Валенсия 20 8 5 7 26-24 29
9
 Лас-Пальмас 20 8 4 8 19-17 28
10
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Алавес 20 5 5 10 18-27 20
14
 Вильярреал 20 5 4 11 27-41 19
15
 Мальорка 20 3 10 7 18-24 19
16
 Сельта 20 3 8 9 21-30 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 20 2 9 9 15-30 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 20 0 6 14 19-43 6
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38 тур
12.01 23:00
Севилья – Алавес
 2 : 3
13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 3 : 0
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 1 : 1
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 2 : 1
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 1 : 0
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 0 : 0
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
 1 : 4
30.01 23:00
Барселона – Осасуна
 - : -
31.01 23:00
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
1.02 23:00
Хетафе – Реал
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

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Атлетико

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Борха Майораль

Хетафе

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Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
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Рафинья

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 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

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И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
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