Анчелотти заявил, что «Барселона» опустила руки после четвертого гола «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над «Барселоной» в финале Суперкубка Испании (4:1).

«Игра оказалась для нас сложной, слишком крупный счет, учитывая игру «Барселоны». При 3:1 игра была равной, и только после 4-го гола они опустили руки. Возможно, после 2:0 мы слишком увлеклись контратаками, надо было чуть больше контролировать мяч. Винисиусу потребовалось всего 2-3 игры для того, чтобы вернуться на свой лучший уровень. Игра пяткой мне не нравится. Так сделал Винисиус, так сделал Беллингем — мне такое не нравится», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» в 13-й раз в истории стал победителем Суперкубка Испании. Рекордсменом турнира остается «Барселона», в активе которой 14 трофеев.