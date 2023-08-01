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Сегодня, 08:29

«Бавария» готова предложить 13 миллионов евро за Буну

Виталий Косик
Корреспондент
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Голкипер «Севильи» Яссин Буну может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает журналист Руди Галлети.

По информации источника, мюнхенский клуб готов предложить 13 миллионов евро за трансфер вратаря. Сообщается, что «Севилья» открыта к продаже футболиста из-за финансовых проблем.

Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года.

В минувшем сезоне Буну провел 36 матчей, в которых пропустил 60 мячей и 7 раз сыграл на ноль.

Футбол
ФК Бавария
ФК Севилья
Яссин Буну
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