«Бавария» готова предложить 13 миллионов евро за Буну

Голкипер «Севильи» Яссин Буну может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает журналист Руди Галлети.

По информации источника, мюнхенский клуб готов предложить 13 миллионов евро за трансфер вратаря. Сообщается, что «Севилья» открыта к продаже футболиста из-за финансовых проблем.

Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года.

В минувшем сезоне Буну провел 36 матчей, в которых пропустил 60 мячей и 7 раз сыграл на ноль.