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Сегодня, 08:15

Календарь «Барселоны» на август: расписание матчей всех турниров

«Барселона» начнет чемпионат Испании 13 августа
Валентина Глазко
Корреспондент
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Футболисты «Барселоны».
Фото USA Today Sports

Команда Хави завершит тренировочные сборы товарищеской встречей с «Миланом». Далее в расписании каталонцев на август — три матча в ла лиге (один домашний, два на выезде).

«Барселона»: расписание матчей в августе 2023

1 августа. 23.00 (время начала матча московское). «Милан» — «Барселона» (товарищеский матч)

13 августа. 22.30. «Хетафе» — «Барселона» (чемпионат Испании)
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20 августа. 20.30. «Барселона» — «Кадис» (чемпионат Испании)
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27 августа. 18.30. «Вильярреал» — «Барселона» (чемпионат Испании)
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Полный календарь и результаты игр «Барселоны» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Барселона
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
5
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
6
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
7
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
10
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
12
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
17
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
18
 Гранада 0 0 0 0 0-0 0
19
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
20
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
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11.08 20:30
Альмерия – Р. Вальекано
 - : -
11.08 22:30
Севилья – Валенсия
 - : -
12.08 18:00
Р. Сосьедад – Жирона
 - : -
12.08 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 - : -
12.08 22:30
Атлетик – Реал
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Осасуна
 - : -
13.08 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
13.08 22:30
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 - : -
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