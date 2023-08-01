Календарь «Барселоны» на август: расписание матчей всех турниров
«Барселона» начнет чемпионат Испании 13 августа
Команда Хави завершит тренировочные сборы товарищеской встречей с «Миланом». Далее в расписании каталонцев на август — три матча в ла лиге (один домашний, два на выезде).
«Барселона»: расписание матчей в августе 2023
1 августа. 23.00 (время начала матча московское). «Милан» — «Барселона» (товарищеский матч)
13 августа. 22.30. «Хетафе» — «Барселона» (чемпионат Испании)
Онлайн-трансляция
20 августа. 20.30. «Барселона» — «Кадис» (чемпионат Испании)
Онлайн-трансляция
27 августа. 18.30. «Вильярреал» — «Барселона» (чемпионат Испании)
Онлайн-трансляция
Полный календарь и результаты игр «Барселоны» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|Н
|П
|+/-
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1
|Барселона
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|0-0
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2
|Реал
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Мальорка
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Жирона
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Севилья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Алавес
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|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
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