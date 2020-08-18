Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Бартомеу подтвердил, что Куман возглавит «Барсу», а Месси хочет остаться

21:52
Роналд Куман. Фото AFP
Роналд Куман. Фото AFP

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подтвердил информацию, что Роналд Куман возглавит команду. Нынешний главный тренер сборной Голландии займет пост, оставшийся вакантным после увольнения Кике Сетьена. Также Бартомеу сообщил, что Лионель Месси не собирается покидать «Барсу». В СМИ регулярно появлялась информация об интересе к нему со стороны «Интера».

— Месси хочет завершить карьеру в «Барсе», — сказал Бартомеу в эфире «Барса ТВ». — Я регулярно общаюсь с ним и его отцом. Он часть нашего проекта. Куман будет новым главным тренером, и он сказал мне, что Месси — ключевой игрок для нашего проекта.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир