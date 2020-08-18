Бартомеу подтвердил, что Куман возглавит «Барсу», а Месси хочет остаться

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подтвердил информацию, что Роналд Куман возглавит команду. Нынешний главный тренер сборной Голландии займет пост, оставшийся вакантным после увольнения Кике Сетьена. Также Бартомеу сообщил, что Лионель Месси не собирается покидать «Барсу». В СМИ регулярно появлялась информация об интересе к нему со стороны «Интера».

— Месси хочет завершить карьеру в «Барсе», — сказал Бартомеу в эфире «Барса ТВ». — Я регулярно общаюсь с ним и его отцом. Он часть нашего проекта. Куман будет новым главным тренером, и он сказал мне, что Месси — ключевой игрок для нашего проекта.