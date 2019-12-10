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Бартомеу не против возвращения Гвардьолы в «Барселону»

14:33
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Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу не против возвращения в клуб бывшего главного тренера Хосепа Гвардьолы. Ранее появились слухи о том, что специалист, возглавляющий «Манчестер Сити», может покинуть Англию, поскольку начал сезон с «горожанами» неудачно.

— Этот вопрос от меня не зависит, — цитирует La Repubblica Бартомеу, которого спросили о возможном возвращении Гвардьолы. — Это Пеп решил уйти. Но дверь нашего клуба всегда для него будет открыта.

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