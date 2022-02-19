«Барселона» заинтересована в подписании Анхелиньо

Защитник «Лейпцига» Анхелиньо может продолжить карьеру в чемпионата Испании, сообщает Sport.es.

В подписании 25-летнего испанца заинтересована «Барселона», которая хочет заполучить игрока менее чем за 30 миллионов евро.

Сам футболист готов вернуться на родину, в Испанию, по семейным обстоятельствам, чем готово воспользоваться руководство сине-гранатовых.

В текущем сезоне Анхелиньо провел за «Лейпциг» 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал восемь результативных передач.