«Барселона» заинтересована в подписании Анхелиньо
Защитник «Лейпцига» Анхелиньо может продолжить карьеру в чемпионата Испании, сообщает Sport.es.
В подписании 25-летнего испанца заинтересована «Барселона», которая хочет заполучить игрока менее чем за 30 миллионов евро.
Сам футболист готов вернуться на родину, в Испанию, по семейным обстоятельствам, чем готово воспользоваться руководство сине-гранатовых.
В текущем сезоне Анхелиньо провел за «Лейпциг» 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал восемь результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|24
|16
|6
|2
|48-20
|54
|
2
|Севилья
|24
|14
|8
|2
|36-16
|50
|
3
|Бетис
|24
|13
|4
|7
|45-29
|43
|
4
|Барселона
|23
|10
|9
|4
|38-27
|39
|
5
|Атлетико
|24
|11
|6
|7
|42-34
|39
|
6
|Р. Сосьедад
|23
|10
|8
|5
|24-21
|38
|
7
|Вильярреал
|24
|9
|9
|6
|38-23
|36
|
8
|Атлетик
|24
|8
|10
|6
|25-21
|34
|
9
|Осасуна
|24
|8
|8
|8
|25-27
|32
|
10
|Сельта
|24
|8
|7
|9
|28-25
|31
|
11
|Р. Вальекано
|24
|9
|4
|11
|28-29
|31
|
12
|Валенсия
|24
|7
|9
|8
|36-38
|30
|
13
|Эльче
|25
|7
|8
|10
|28-34
|29
|
14
|Эспаньол
|24
|7
|7
|10
|29-34
|28
|
15
|Мальорка
|23
|6
|8
|9
|22-36
|26
|
16
|Хетафе
|24
|6
|7
|11
|23-27
|25
|
17
|Гранада
|24
|5
|9
|10
|26-36
|24
|
18
|Алавес
|24
|5
|5
|14
|19-39
|20
|
19
|Кадис
|24
|3
|10
|11
|20-38
|19
|
20
|Леванте
|24
|2
|8
|14
|24-50
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.02
|23:00
|
Эльче – Р. Вальекано
|2 : 1
|19.02
|16:00
|
Гранада – Вильярреал
|- : -
|19.02
|18:15
|
Осасуна – Атлетико
|- : -
|19.02
|20:30
|
Кадис – Хетафе
|- : -
|19.02
|23:00
|
Реал – Алавес
|- : -
|20.02
|16:00
|
Эспаньол – Севилья
|- : -
|20.02
|18:15
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|20.02
|20:30
|
Бетис – Мальорка
|- : -
|20.02
|23:00
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
|21.02
|23:00
|
Сельта – Леванте
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|18
|1
|5
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|22
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|21
|1
|7
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