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Сегодня, 00:56

Гол Понсе принес «Эльче» победу над «Райо Вальекано»

Евгений Петров
Корреспондент
Эсекиэль Понсе.
Фото Getty Images

«Эльче» победил «Райо Вальекано» (2:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.

Гости открыли счет на 52-й минуте. Отличился Франсиско Гарсия. Гвидо Каррильо на 76-й минуте сравнял результат.

В этом матче дебютировал за «Эльче» арендованный у «Спартака» форвард Эсекиэль Понсе. На 67-й минуте он вышел на замену, а на 84-й минуте в контратаке забил мяч, который оказался победным.

«Эльче» набрал 29 очков. Команда занимает 13-е место. У «Райо» 31 очко и 11-я позиция.

Испания. Лига 1. 25-й тур
18 февр, 23:00. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
2:1
Райо Вальекано
Голы
Гарсия, 52 (0:1), Каррильо, 76 (1:1), Понсе, 84 (2:1)
Эльче
Бадиа Роко Бигас (Диего Гонсалес, 90+4) Барраган (Хосан, 67) Мохика Гути (Марконе, 62) Маскарель (Перес, 62) Каррильо Пере Милья Тете Моренте Фидель (Понсе, 67)
Райо Вальекано
Зидан Катена Бальиу Савелич (Сисс, 80) Гарсия Валентин (Бебе, 86) Комесанья (Марио Суарес, 80) Палазон (Фалькао, 85) Трехо Гвардьола (Силла, 70) Альваро Гарсия
Предупреждения
Гути 32’, Марконе 90+6’  -  Комесанья 7’, Катена 68’, Силла 72’, Бальиу 75’
Судьи
Руис (Испания)

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Тоттенхэм

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
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Торино 1
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29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

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ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
Эсекиэль Понсе
ФК Райо Вальекано
ФК Эльче
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
5
 Атлетико 24 11 6 7 42-34 39
6
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
7
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
14
 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
15
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
16
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
17
 Гранада 24 5 9 10 26-36 24
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
20
 Леванте 24 2 8 14 24-50 14
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18.02 23:00
Эльче – Р. Вальекано
 2 : 1
19.02 16:00
Гранада – Вильярреал
 - : -
19.02 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
19.02 20:30
Кадис – Хетафе
 - : -
19.02 23:00
Реал – Алавес
 - : -
20.02 16:00
Эспаньол – Севилья
 - : -
20.02 18:15
Валенсия – Барселона
 - : -
20.02 20:30
Бетис – Мальорка
 - : -
20.02 23:00
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
21.02 23:00
Сельта – Леванте
 - : -
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Карим Бензема

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 6
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Гомес Рауль де Томас

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Уго Гильямон

Валенсия

 21 1 7
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