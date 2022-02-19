Гол Понсе принес «Эльче» победу над «Райо Вальекано»

«Эльче» победил «Райо Вальекано» (2:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.

Гости открыли счет на 52-й минуте. Отличился Франсиско Гарсия. Гвидо Каррильо на 76-й минуте сравнял результат.

В этом матче дебютировал за «Эльче» арендованный у «Спартака» форвард Эсекиэль Понсе. На 67-й минуте он вышел на замену, а на 84-й минуте в контратаке забил мяч, который оказался победным.

«Эльче» набрал 29 очков. Команда занимает 13-е место. У «Райо» 31 очко и 11-я позиция.