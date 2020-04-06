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«Барселона» выразила соболезнования в связи со смертью матери Гвардьолы

19:22
Хосеп Гвардьола. Фото AFP
Хосеп Гвардьола. Фото AFP
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Пресс-служба «Барселоны» опубликовала заявление в связи со смертью матери главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы — Долорс Салы от коронавирусной инфекции.

Женщина умерла в возрасте 82 лет в пригороде Барселоны после заражения коронавирусом.

«Мы в «Барселоне» глубоко опечалены потерей Долорс Салы в это трудное время, и мы хотели бы выразить наши самые искренние соболезнования, особенно Хосепу Гвардиоле, его семье и его друзьям. Покойся с миром», — написано в Twitter каталонцев.

49-летний Гвардьола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год.

Мать Хосепа Гвардьолы умерла от коронавируса в Барселоне

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