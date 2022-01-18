Скончался почетный президент «Реала» Франсиско Хенто

Сегодня, 18 января, ушел из жизни легендарный футболист и почетный президент «Реала» Франсиско Хенто, передает пресс-служба клуба. Экс-игроку было 88 лет.

«Футбольный клуб «Реал», его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти Франсиско Хенто — почетного президента «Реала», одной из величайших легенд мадридского клуба и всего мирового футбола. «Реал» хотел бы выразить свои соболезнования, любовь и поддержку его родственникам, коллегам и близким», — написала пресс-служба «Реала» на официальном сайте.

Хенто защищал цвета «Реала» с 1953 по 1971 год. За это время он выиграл 6 евротрофеев, 12 титулов ла лиги, два Кубка страны, один Межконтинентальный кубок и ряд других турниров. В его активе 23 трофея, завоеванных с «Реалом».