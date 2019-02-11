"Барселона" сыграла нулевую ничью на выезде с "Атлетиком"

"Барселона" разошлась миром с "Атлетиком" в Бильбао со счетом 0:0.

Матч 24-го тура чемпионата Испании между "Атлетиком" и "Барселоной" завершился нулевой ничьей.

Таким образом, каталонцы набрали 51 очко в 23 встречах. Их преимущество над идущим вторым "Реалом" составляет шесть баллов. "Атлетик" набрал 27 очков и сравнялся с занимающим 13-е место "Леванте".

Чемпионат Испании. Лига 1

23-й тур

"Атлетик" - "Барселона" - 0:0

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Иньиго Мартинес, Альварес, Баленсиага, Сусаэта (Икер Муниаин, 62), Дани Гарсия, Эчеварриа (Сан-Хосе, 56), Рауль Гарсия, Берчиче, Иньяки Уильямс (Кодро, 90).

"Барселона": тер Штеген, Сержи Роберто, Пике, Лангле (Фермален, 88), Семеду, Видаль (Аленья, 63), Бускетс, Ракитич, Месси, Суарес, Коутинью (Дембеле, 75).

Предупреждения: Дани Гарсия, 52. Де Маркос, 68. Лангле, 72. Бускетс, 78. Альварес, 90+1.

Удаление: Де Маркос, 90+1.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

10 февраля. Бильбао. Стадион "Сан-Мамес".

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