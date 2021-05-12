Черышев вышел на замену в проигранном матче «Валенсии» против «Севильи»

«Севилья» обыграла «Валенсию» (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Единственный мяч забил Юссеф Эн-Несири. Российский полузащитник гостей Денис Черышев вышел на замену на 68-й минуте.

«Севилья» набрала 74 очка и на данный момент занимает четвертое место. У «Валенсии» 39 очков и 14-я позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

36-й тур

«Севилья» — «Валенсия» — 1:0 (0:0)

Гол: Эн-Несири, 66.

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Эскудеро (Акунья, 59), Кунде, Диегу Карлос, Гудель (Фернанду Режес, 59), Оливер Торрес (А.Д.Гомес, 59), Хоан Хордан, Оскар Родригес (Окампос, 74), Сусо (Ракитич, 84), Эн-Несири.

«Валенсия»: Силлессен, Габриэл Паулиста, Лато (Хосе Гайя, 79), Франсишку Феррейра, Гильямон (Гамейро, 78), Коррейа (Пиччини, 69), Солер, Рачич, Гонсалу Гедеш, М.Гомес (Муса, 83), Вальехо (Черышев, 68).

Предупреждения: Эскудеро, 7. Гудель, 37. Солер, 80. Габриэл Паулиста, 90+3.

Судья: Эстрада Фернандес.

12 мая. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».