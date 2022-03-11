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Сегодня, 23:02

«Барселона» следит за ситуацией Левандовски в «Баварии»

«Барселона» претендует на Левандовски из «Баварии»
Иван Шитик
Корреспондент
Роберт Левандовски.
Фото Instagram

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Баварии» Роберту Левандовски. Каталонский клуб внимательно следит за ходом переговоров польского форварда с мюнхенским клубом о продлении контракта, сообщает Sport.es

Действующий договор Левандовски с «Баварией» истекает летом 2023 года. Стороны пока не продвинулись в переговорах по новому соглашению. Если компромисс не будет найден, то Левандовски может быть доступен для трансфера предстоящим летом.

В этом сезоне Левандовски забил 42 мяча во всех турнирах за немецкий клуб.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Роберт Левандовски
ФК Бавария
ФК Барселона
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Ла лига: «Реал» сыграет с «Мальоркой», «Барселона» встретится с «Эльче» и другие матчи 28-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
4
 Атлетико 27 14 6 7 50-35 48
5
 Бетис 27 14 4 9 49-35 46
6
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
7
 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 27 10 10 7 32-26 40
9
 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
10
 Сельта 27 9 8 10 33-31 35
11
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
12
 Эспаньол 27 8 8 11 33-40 32
13
 Р. Вальекано 26 9 4 13 28-32 31
14
 Эльче 27 7 8 12 29-39 29
15
 Хетафе 27 6 9 12 26-32 27
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 27 5 10 12 28-43 25
18
 Кадис 27 4 12 11 23-39 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 27 3 9 15 29-54 18
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 20
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 21 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 25 1 4
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