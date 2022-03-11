«Барселона» следит за ситуацией Левандовски в «Баварии»

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Баварии» Роберту Левандовски. Каталонский клуб внимательно следит за ходом переговоров польского форварда с мюнхенским клубом о продлении контракта, сообщает Sport.es

Действующий договор Левандовски с «Баварией» истекает летом 2023 года. Стороны пока не продвинулись в переговорах по новому соглашению. Если компромисс не будет найден, то Левандовски может быть доступен для трансфера предстоящим летом.

В этом сезоне Левандовски забил 42 мяча во всех турнирах за немецкий клуб.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.