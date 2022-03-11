«Реал» в ближайшее время возобновит переговоры с Мбаппе

«Реал» в ближайшее время возобновит переговоры с нападающим Килианом Мбаппе. Стороны взяли небольшую паузу на время матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой мадридский клуб играл с парижанами, сообщает журналист Marca Марио Кортехана.

Ранее появилась информация, что 23-летний француз будет ждать решения по изменению в руководстве клуба, а также по главному тренеру команды. Хотя переход в «Реал» остается для него приоритетным вариантом.

«ПСЖ» предлагает игроку контракт с зарплатой в 100 миллионов евро в год, что станет самым крупным личным контрактом в истории футбола.

В нынешнем сезоне нападающий забил 25 мячей и отдал 14 результативных передач в 35 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.