«Барселона» сегодня объявит о том, что Агуэро завершает карьеру. Игрок завтра даст пресс-конференцию
Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро принял решение завершить карьеру. Каталонский клуб должен сегодня, 13 декабря, объявить об этом официально, сообщает El Chiringuito TV.
Завтра футболист должен дать большую пресс-конференцию.
30 октября Агуэро стало плохо во время матча 11-го тура чемпионата Испании c «Алавесом» (1:1). Аргентинца заменили в первом тайме из-за приступа тахикардии. Позже стало известно, что он выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.
На клубном уровне он выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, пять раз становился чемпионом Англии, шесть раз — победителем Кубка английской лиги, один раз выигрывал Кубок Англии и трижды — Суперкубок Англии.
В составе сборной Аргентины Агуэро выиграл Олимпиаду-2008, а также Кубок Америки-2021.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю