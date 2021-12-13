«Барселона» сегодня объявит о том, что Агуэро завершает карьеру. Игрок завтра даст пресс-конференцию

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро принял решение завершить карьеру. Каталонский клуб должен сегодня, 13 декабря, объявить об этом официально, сообщает El Chiringuito TV.

Завтра футболист должен дать большую пресс-конференцию.

30 октября Агуэро стало плохо во время матча 11-го тура чемпионата Испании c «Алавесом» (1:1). Аргентинца заменили в первом тайме из-за приступа тахикардии. Позже стало известно, что он выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.

На клубном уровне он выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, пять раз становился чемпионом Англии, шесть раз — победителем Кубка английской лиги, один раз выигрывал Кубок Англии и трижды — Суперкубок Англии.

В составе сборной Аргентины Агуэро выиграл Олимпиаду-2008, а также Кубок Америки-2021.