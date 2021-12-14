Гол 39-летнего Молины спас «Гранаду» от поражения в матче с «Кадисом»

«Гранада» в матче 17-го тура чемпионата Испании на выезде сыграла вничью с «Кадисом» со счетом 1:1.

На гол Сантьяго Арсамендии гости ответили точным ударом 39-летнего Хорхе Молины, который забил на 88-й минуте встречи. На 93-й минуте полузащитник хозяев Салви Санчес получил вторую желтую карточку.

После этого матча «Гранада» с 16 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, «Кадис» с 13 очками — на 17-й строчке.