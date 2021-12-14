Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Гол 39-летнего Молины спас «Гранаду» от поражения в матче с «Кадисом»

01:04
13 декабря. &quot;Кадис&quot; - &quot;Гранада&quot; - 1:1. Хорхе Молина сравнивает счет. Фото Twitter
13 декабря. &amp;quot;Кадис&amp;quot; - &amp;quot;Гранада&amp;quot; - 1:1. Хорхе Молина сравнивает счет. Фото Twitter
Теги:

«Гранада» в матче 17-го тура чемпионата Испании на выезде сыграла вничью с «Кадисом» со счетом 1:1.

На гол Сантьяго Арсамендии гости ответили точным ударом 39-летнего Хорхе Молины, который забил на 88-й минуте встречи. На 93-й минуте полузащитник хозяев Салви Санчес получил вторую желтую карточку.

После этого матча «Гранада» с 16 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, «Кадис» с 13 очками — на 17-й строчке.

Испания. Лига 1. 17-й тур
13 дек, 23:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
1:1
Гранада
Голы
Арсамендия, 32 (1:0), Хорхе Молина, 88 (1:1)
Кадис
Ледесма Фали (Мауро, 46 ) Акапо Кала Арсамендия (Санчес, 46 ) Эспино Йенссон Фернандес Аларкон Лосано (Осмаич, 84 ) Алехо (Собрино, 77 )
Гранада
Машимиану Санчес Нева (Эскудеро, 78) Кини (Ариас, 63) Гоналон (Монторо, 46) Милья Торренте Соро (Бакка, 63) Суарес Пуэртас Хорхе Молина
Предупреждения
Лосано 37, Санчес 61, Кала 90, Кала 90  - 
Удаления
Санчес 90 (вторая ж.к)
Судьи
Арьяс

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Еще одну нашу федерацию наказали за систематический допинг. Под санкциями — триатлон
ВСМ сократит время езды от Москвы до Нижнего Новгорода до двух часов
0