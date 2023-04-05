«Барселона» — «Реал»: Бензема сделал счет разгромным в матче Кубка Испании

Форвард «Реала» Карим Бензема оформил дубль в матче 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной».

35-летний футболист реализовал пенальти на 58-й минуте. На 50-й минуте он также отметился голом.

Ранее игрок «сливочных» Винисиус Жуниор открыл счет на 45+1-й минуте после точной передачи Бензема.

Игра проходит на «Камп Ноу». Счет к 60-й минуте 3:0 в пользу мадридцев.