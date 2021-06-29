Налоговое управление Испании потребовало от «Реала» удержать 1,4 миллиона евро из зарплаты Анчелотти

Королевская налоговая служба Испании потребовала удерживать зарплату главного тренера «Реала» Карло Анчелотти в счет погашения неоплаченных налогов, сообщает El Mundo.

Налоговое управление направило клубу распоряжение о погашении налоговой задолженности тренера в размере 1,4 миллиона и 23 тысяч евро в качестве пени за просрочку платежа. Орган требует, чтобы «Реал» удержал задолженность из зарплаты нового тренера Анчелотти.

Также тренеру предъявили обвинение в налоговом правонарушении и требует дать показания 23 июля. Ранее прокуратура Мадрида выступила с заявлением, согласно которому между 2014 и 2015 годами итальянский тренер, находясь на территории Испании, не выплатил налог от дохода с прав на продажу своего образа.