Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» может продлить контракт с Серхи Роберто

23:20
Теги:

«Барселона» может продлить контракт с полузащитником Серхи Роберто до 2024 года, сообщает Marca. Нынешнее соглашение игрока действует до 2022 года.

Каталонцы вначале планировали продлить контракт с 29-летним полузащитником на год, чтобы Роберто не смог уйти свободным агентом. Однако сейчас стороны близки к тому, чтобы продлить соглашение на два сезона.

В прошлом сезоне Серхи Роберто регулярно преследовали травмы, из-за чего он провел только 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

5:3 в пользу футбола! Испания и Хорватия выдали лучший матч Евро-2020
Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло
Витсель отказался от зарплаты в 18 миллионов евро в год из-за здоровья дочери
Комментатор Черданцев нелестно отозвался о Бельгии перед четвертьфиналом Евро с Италией

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд