«Барселона» может продлить контракт с Серхи Роберто

«Барселона» может продлить контракт с полузащитником Серхи Роберто до 2024 года, сообщает Marca. Нынешнее соглашение игрока действует до 2022 года.

Каталонцы вначале планировали продлить контракт с 29-летним полузащитником на год, чтобы Роберто не смог уйти свободным агентом. Однако сейчас стороны близки к тому, чтобы продлить соглашение на два сезона.

В прошлом сезоне Серхи Роберто регулярно преследовали травмы, из-за чего он провел только 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.