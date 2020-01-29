«Барселона» проявляет интерес к Тадичу

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич может оказаться в «Барселоне». Агент футболиста прибудет в Испанию, чтобы провести переговоры, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в Twitter.

После серьезной травмы форварда Луиса Суареса, который уже не поможет сине-гранатовым в текущем сезоне, чемпионам Испании необходимо усиление линии атаки.

Контракт 31-летнего серба с «Аяксом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Тадич провел 20 матчей в эредивизи: на его счету восемь голов и пятнадцать результативных передач.