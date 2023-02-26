«Барселона» проведет 7 марта специальную пресс-конференцию по делу о коррупции и подкупе судей

«Барселона» хочет организовать пресс-конференцию по делу о коррупции и подкупе судей, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб, скорее всего, сделает это 7 марта. «Барселона» хочет донести общественности позицию, что клуб не участвовал в подкупе судей.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации. В «Барселоне» заявили, что платили экс-вице-президенту судейского комитета за отчеты о молодых игроках и судействе.