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«Барселона» призвала главу ла лиги уйти в отставку из-за ложных доказательств по «делу Негрейры»

Мария Гусева
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«Барселона» на сайте опубликовала заявление, в котором призвала Хавьера Тебаса уйти в отставку с поста президента ла лиги.

Издание La Vanguardia сообщило, что Тебас направил в прокуратуру ложные доказательства по делу о выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей в Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Учитывая серьезность информации, появившейся в издании La Vanguardia, где президент ла лиги Хавьер Тебас упоминается как человек, направивший ложные доказательства в прокуратуру, чтобы обвинить наш клуб, «Барселона» хочет выразить свое глубочайшее возмущение, гнев и тревогу.

Мы просим президента ла лиги срочно публично объясниться. «Барселона» чувствует себя жертвой СМИ за факты, которых никогда не было: клуб никогда не подкупал арбитров. Это не первый случай, когда президент ла лиги использует СМИ, чтобы навредить «Барселоне». Новость, опубликованная в La Vanguardia, настолько серьезна, что должна насторожить все клубы лиги.

Из-за одного этого факта, а именно из-за присвоения функций, которые не соответствуют его должности, а также из чувства достоинства и уважения к посту президента ла лиги, господин Тебас должен уйти со своего поста", — говорится в заявлении клуба.

Ранее появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 27 23 2 2 53-9 71
2
 Реал 27 18 5 4 57-21 59
3
 Атлетико 27 16 6 5 43-19 54
4
 Р. Сосьедад 27 14 6 7 35-26 48
5
 Бетис 27 13 6 8 34-27 45
6
 Вильярреал 27 13 5 9 34-24 44
7
 Атлетик 27 10 7 10 36-28 37
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 27 9 8 10 22-27 35
10
 Сельта 27 9 8 10 34-37 35
11
 Жирона 27 9 7 11 42-42 34
12
 Мальорка 27 9 6 12 22-27 33
13
 Севилья 27 8 7 12 31-42 31
14
 Хетафе 27 7 9 11 27-34 30
15
 Кадис 27 6 10 11 21-40 28
16
 Вальядолид 27 8 4 15 20-44 28
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 Альмерия 27 7 6 14 32-47 27
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 Эспаньол 27 6 9 12 33-44 27
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 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
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31.03 22:00
Мальорка – Осасуна
 0 : 0
1.04 15:00
Жирона – Эспаньол
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1.04 22:00
Эльче – Барселона
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Реал – Вальядолид
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Атлетико – Бетис
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