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Шакира улетела из Барселоны с детьми и оставила послание Пике

Виталий Косик
Корреспондент
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Шакира с детьми Сашей и Миланом в аэропорту Барселоны.
Фото Global Look Press

Колумбийская певица Шакира покинула Барселону вместе с детьми Сашей и Миланом, сообщает Daily Mail.

Певица получила опеку над ними после расставания с экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике.

46-летняя певица опубликовала пост в социальных сетях и простилась с городом и экс-партнером.

«Я поселилась в Барселоне, чтобы дать своим детям стабильность, ту самую, которую мы сейчас будем искать в другом уголке мира рядом с семьей, друзьями и морем. Спасибо всем, кто был рядом со мной в Барселоне, в городе, где я узнала, что дружба длится дольше, чем любовь. Спасибо всем, кто поддерживал меня, вытирал мои слезы, вдохновлял меня и помогал расти», — написала Шакира в соцсетях.

Шакира объявила о расставании с Пике в начале июня 2022 года. Отмечалось, что причиной расставания стала измена испанского футболиста. Пара состояла в отношениях с 2011 года. Они не были официально женаты.

Жерар Пике
Шакира
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«Вальядолид» уволил главного тренера после разгрома от «Реала»
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 27 23 2 2 53-9 71
2
 Реал 27 18 5 4 57-21 59
3
 Атлетико 27 16 6 5 43-19 54
4
 Р. Сосьедад 27 14 6 7 35-26 48
5
 Бетис 27 13 6 8 34-27 45
6
 Вильярреал 27 13 5 9 34-24 44
7
 Атлетик 27 10 7 10 36-28 37
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 27 9 8 10 22-27 35
10
 Сельта 27 9 8 10 34-37 35
11
 Жирона 27 9 7 11 42-42 34
12
 Мальорка 27 9 6 12 22-27 33
13
 Севилья 27 8 7 12 31-42 31
14
 Хетафе 27 7 9 11 27-34 30
15
 Кадис 27 6 10 11 21-40 28
16
 Вальядолид 27 8 4 15 20-44 28
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 Альмерия 27 7 6 14 32-47 27
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