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Сегодня, 21:17

«Барселона» претендует на защитника «Арсенала» Бельерина

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» рассматривает возможность подписания защитника «Арсенала» Эктора Бельерина, сообщает Sport.es.

27-летний испанец, проведший предыдущий сезон на правах аренды в «Бетисе», сам намерен уйти из «Арсенала». Эктор хотел бы вернуться в «Бетис», но севильская команда также испытывает финансовые проблемы.

Ранее сообщалось, что Бельерин намерен расторгнуть контракт с «Арсеналом», чтобы вернуться в «Бетис».

В сезоне-2021/22 защитник сделал 5 голевых передач в 32 матчах за «Бетис». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 20 миллионов евро.

Его контракт с «Арсеналом» действует до конца июня 2023 года.

Эктор Бельерин
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
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