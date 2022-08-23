Защитник «Лиона» перешел в «Валенсию»
Защитник «Лиона» Дженк Озкачар перешел в «Валенсию», сообщает сайт испанской команды.
«Летучие мыши» взяли 21-летнего турецкого футболиста в аренду на сезон с последующей опцией выкупа.
В минувшем сезоне Дженк Озкачар также на правах аренды выступал за «Левен». В чемпионате Бельгии он принял участие в 33 матчах, в которых забил два мяча.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Вильярреал
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Реал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|Бетис
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
4
|Осасуна
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
5
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Р. Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
7
|Атлетик
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
8
|Валенсия
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|
9
|Атлетико
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
10
|Р. Сосьедад
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Жирона
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
12
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Альмерия
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
14
|Эспаньол
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
16
|Вальядолид
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
17
|Эльче
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
18
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
19
|Кадис
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Хетафе
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.08
|21:00
|
Жирона – Сельта
|- : -
|26.08
|23:00
|
Бетис – Осасуна
|- : -
|27.08
|18:30
|
Эльче – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|20:30
|
Р. Вальекано – Мальорка
|- : -
|27.08
|23:00
|
Альмерия – Севилья
|- : -
|28.08
|18:30
|
Хетафе – Вильярреал
|- : -
|28.08
|20:30
|
Барселона – Вальядолид
|- : -
|28.08
|23:00
|
Эспаньол – Реал
|- : -
|29.08
|21:00
|
Кадис – Атлетик
|- : -
|29.08
|23:00
|
Валенсия – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|3
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|2
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Ансу Фати
Барселона
|2
|
|
Алекс Бальде
Барселона
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Фабрисио Анхилери
Хетафе
|2
|1
|1
|
|
Алекс Сентельес
Альмерия
|0
|1
|0
|
|
Джон Нванкво Дональд
Эльче
|1
|1
|0
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