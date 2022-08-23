Защитник «Лиона» перешел в «Валенсию»

Защитник «Лиона» Дженк Озкачар перешел в «Валенсию», сообщает сайт испанской команды.

«Летучие мыши» взяли 21-летнего турецкого футболиста в аренду на сезон с последующей опцией выкупа.

В минувшем сезоне Дженк Озкачар также на правах аренды выступал за «Левен». В чемпионате Бельгии он принял участие в 33 матчах, в которых забил два мяча.