Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:50

Защитник «Лиона» перешел в «Валенсию»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дженк Озкачар (справа).
Фото ФК «Валенсия».

Защитник «Лиона» Дженк Озкачар перешел в «Валенсию», сообщает сайт испанской команды.

«Летучие мыши» взяли 21-летнего турецкого футболиста в аренду на сезон с последующей опцией выкупа.

В минувшем сезоне Дженк Озкачар также на правах аренды выступал за «Левен». В чемпионате Бельгии он принял участие в 33 матчах, в которых забил два мяча.

ФК Валенсия
ФК Лион
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Алана Мамаева похвасталась шикарными формами, выложив фото в купальнике
Тедеско и Шварца скоро могут уволить? Почему топовые тренеры РПЛ проваливаются в Германии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Валенсия» предложила контракт нападающему Кавани
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Вильярреал 2 2 0 0 5-0 6
2
 Реал 2 2 0 0 6-2 6
3
 Бетис 2 2 0 0 5-1 6
4
 Осасуна 2 2 0 0 4-1 6
5
 Барселона 2 1 1 0 4-1 4
6
 Р. Вальекано 2 1 1 0 2-0 4
7
 Атлетик 2 1 1 0 1-0 4
8
 Валенсия 2 1 0 1 1-1 3
9
 Атлетико 2 1 0 1 3-2 3
10
 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-4 3
11
 Жирона 2 1 0 1 3-2 3
12
 Севилья 2 0 1 1 2-3 1
13
 Альмерия 2 0 1 1 2-3 1
14
 Эспаньол 2 0 1 1 2-4 1
15
 Сельта 2 0 1 1 3-6 1
16
 Вальядолид 2 0 1 1 1-4 1
17
 Эльче 2 0 1 1 1-4 1
18
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
19
 Кадис 2 0 0 2 0-3 0
20
 Хетафе 2 0 0 2 1-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.08 21:00
Жирона – Сельта
 - : -
26.08 23:00
Бетис – Осасуна
 - : -
27.08 18:30
Эльче – Р. Сосьедад
 - : -
27.08 20:30
Р. Вальекано – Мальорка
 - : -
27.08 23:00
Альмерия – Севилья
 - : -
28.08 18:30
Хетафе – Вильярреал
 - : -
28.08 20:30
Барселона – Вальядолид
 - : -
28.08 23:00
Эспаньол – Реал
 - : -
29.08 21:00
Кадис – Атлетик
 - : -
29.08 23:00
Валенсия – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 3
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 2
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 2
П
Жоау Феликс

Жоау Феликс

Атлетико

 3
Ансу Фати

Ансу Фати

Барселона

 2
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 1
И К Ж
Фабрисио Анхилери

Фабрисио Анхилери

Хетафе

 2 1 1
Алекс Сентельес

Алекс Сентельес

Альмерия

 0 1 0
Джон Нванкво Дональд

Джон Нванкво Дональд

Эльче

 1 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости